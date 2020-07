I veleni di Calciopoli sono continuati ben dopo quel fatale 2006, che mandò la Juventus in Serie B e permise all'Inter di festeggiare uno scudetto a tavolino. Quel titolo, infatti, ebbe bisogno della prescrizione per essere conservato. Esattamente il 18 luglio 2011 la Procura della Federcalcio confermava che la condotta pre-2006 della dirigenza nerazzurra, incarnata all'epoca dei fatti da Massimo Moratti e dal compianto Giacinto Facchetti, era stata sì finalizzata ad assicurarsi illecitamente un vantaggio sportivo, ma che la prescrizione aveva permesso all'Inter di non essere colpita da alcun procedimento e quindi poteva mantenere quello scudetto.