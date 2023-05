Stando a Calciomercato.com, Nicolòcontinua a sognare un ritorno in Serie A, ma al momento per lui non sembrano esserci piste particolarmente calde. La prima scelta del fantasista azzurro delresta il, mentre un'altra idea sarebbe la, che lo aveva cercato la scorsa estate ma che ora non risulta più troppo interessata. Nelle prossime settimane, comunque, qualcosa potrebbe ancora cambiare.