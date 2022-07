Zaniolo può far comodo alla Juventus? Alla domanda Leonardorisponde in maniera schietta: «Beh - dice a Tuttosport - dovete chiederlo a Cherubini. Io posso dire che è un grande talento: ancora non sa le potenzialità enormi che ha. Deve conoscersi ancora fino in fondo: è giovane, ha avuto tutto e subito e deve capire come gestire questa enorme pressione. Per arrivare alla Juventus non bastano le qualità calcistiche. Se resterà alla Roma avrà modo di esaltarsi giocando con Dybala, se arriverà alla Juve cercheremo di metterlo a suo agio».