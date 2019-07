Un calciomercato diverso, versione speed dating. Non si tratta di incontri d'amore, ma d'affari, con il calciomercato in prima fila. ​Come racconta il Corriere della Sera, negli scorsi giorni ​a Stamford Bridge è andato in scena un meeting a cui hanno aderito oltre 100 club, tra cui Juve e Roma. Tutto è avvenuto martedì 16 luglio in una sala dello stadio del Chelsea, con tanti dirigenti di squadre di calcio che hanno preso parte all'evento organizzato da Transfer Room. Manchester City, Everton, Porto, Newcastle e anche club europei presenti, con una sola e semplice regola: 15 minuti di tempo per parlare di mercato e confrontarsi, tra conoscenze e proposte. Secondo Sky Sports una nuova edizione si terrà a Madrid a fine agosto.