Il Cagliari in zona retrocessione cerca soluzioni e rinforzi dal mercato. I rossoblù vogliono risalire e per farlo puntano sull'esperienza. Ecco perché sono stati avviati i contatti con Kwadwo Asamoah, calciatore attualmente svincolato, ma protagonista nelle ultime 8 stagioni di Serie A con le maglie di Juventus e Inter, come ricorda Sky Sport. Le parti sono al lavoro per concludere la trattativa nei prossimi giorni.