Ilcorre ai ripari dopo l'infortunio di Maignan, che sarà operato al polso nella giornata di domani: i rossoneri hanno avviato subito i contatti con lo svincolato- che dopo essere cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2006/07 - individuato per fronteggiare l'emergenza portieri. Oltre all'estremo difensore francese, infatti, il Milan deve fare a meno anche del terzo portiere Plizzari e ha a disposizione soltanto Tatarusanu: troppo poco per i prossimi impegni dei rossoneri in Serie A e Champions League. ​Una decisione definitiva sull'ingaggio di Mirante - vicino allo Spezia negli ultimi giorni - è stata già presa: c'è l'accordo, domani Mirante effettuerà le visite mediche.