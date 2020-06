Le regole del calciomercato sono pronte a cambiare. Un cambiamento non certo simbolico, ma molto significativo, dal momento che fino a quest'anno un calciatore poteva scendere in campo con non più di due club a stagione. L'esempio più fresco è quello di Amrabat del Verona, acquistato a gennaio dalla Fiorentina che però è stata impossibilitata nel portarlo subito a Firenze dato che all'inizio della stagione il centrocampista aveva giocato anche con il Bruges prima di trasferirsi in Italia.



Una norma che l'emergenza coronavirus si appresta a cambiare come confermato oggi da una nota ufficiale pubblciata dalla FIGC: "​Su indicazione della FIFA, in via transitoria per la stagione 2020/2021, è consentito il tesseramento di un calciatore per 3 club diversi in una sola stagione e al contempo la possibilità di giocare per tutte queste squadre".

Il motivo del cambiamento non è stato esplicitato, ma risiede principalmente nella modalità di svolgimento in tutto il mondo dei campionati calcistici in seguito all'emergenza per il Covid-19. Sostanzialmente non esiste neanche per le top 5 leghe europee (e a maggior ragione se il tema si allarga a tutto il mondo) un calendario univoco di ripresa della nuova stagione.



In alcuni casi, ad esempio, il campionato ripartirà addirittura prima delle fasi finali di Champions ed Europa League. In sostanza, con il mercato aperto fino a metà ottobre, potranno essere tanti i giocatori che cambieranno maglia dopo aver già disputato almeno una gara con il club di appartenenza. Ampliando a tre il numero di cambi maglia nel corso della stagione si tornerebbe, da gennaio in poi, in uno scenario di normalità.