Tutti vogliono Guglielmo. Anche la? Non proprio. Per quanto si sia spesso parlato di un interesse per l'estremo difensore dell', ora il club bianconero è più intenzionato a puntare tutto su Marco, tanto da aver già avviato i dialoghi sia con l'Atalanta che con la Cremonese. Per un eventuale assalto, comunque, bisogna aspettare: per almeno un'altra stagione, infatti, la porta della Juve sarà difesa da Wojcieche Mattia. Lo riferiscono i colleghi di Calciomercato.com.