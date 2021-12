Luis, in questa prima parte di stagione, non è riuscito a replicare le prestazioni eccezionali replicate l’anno passato. Fermato da qualche acciacco fisico, il colombiano ha trovato sempre meno spazio in campo e, come riporta Agipronews, l’imminente arrivo all’Atalanta di Jeremie Boga potrebbe portarlo ancor di più ai margini delle rotazioni del Gasp. Con queste prospettive non è da escludere un possibile addio ai bergamaschi; il colombiano, però, ha l’imbarazzo della scelta tanto visto che tutti i top club italiani sembrano essere interessati a lui. Secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint è il Milan il favorito, tanto che un possibile approdo in rossonero del talento di Santo Tomas vale infatti 4 volte la posta,.Anche la Juventus, da tempo alle prese con il rebus centravanti, sembra aver posato gli occhi sul talento colombiano con Muriel a vestire la maglia bianconera in quota 7,50. Si gioca a 9 invece la possibilità di vedere Muriel in forza ai campioni d’Italia dell’Inter mentre sono più attardate Roma e Napoli, proposte entrambe a 12.