Sono state rese note le date del calciomercato estivo: in Italia sarà possibile ufficializzare le trattative da giovedì 1 luglio a martedì 31 agosto. Discorso valido anche per Francia e Germania, mentre in Inghilterra sarà possibile acquistare o cedere giocatori dal 19 giugno al 31 agosto.



Per quanto riguarda il mercato invernale, invece, in Italia e in Spagna si parte lunedì 3 gennaio 2022 e si chiude lunedì 31 agosto 2022, mentre i club tedeschi, francesi e inglesi avranno due giorni in più, dall'1 gennaio.