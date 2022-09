Un Del Piero è arrivato al Getafe. Titola così As, che spiega come "con discrezione e umiltà,figlio della leggenda italiana Alessandro Del Piero, stia lavorando in questi giorni alla Ciudad Deportiva del Getafe con il sogno di diventare un giorno calciatore. Dopo essersi allenato alla Juventus Academy di Los Angeles, all'età di 15 anni, Tobías è tornato in Europa e vuole cimentarsi nel calcio spagnolo. Qui, lontano dal peso e dall'eco che il suo cognome provoca in Italia, cercherà di continuare a crescere come calciatore". Esi sta allenando nella squadra cadetti della squadra Azulón, con il Getafe che è sempre molto attento al calcio giovanile, fatto che ha pesato anche sulla scelta dell'ex Juventus per il prossimo passo del figlio.