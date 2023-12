Stando a Tuttosport, Georgiyè rimasto "stregato" dall'idea di trasferirsi a Torino, consapevole da tempo dell'interesse che lanutre nei suoi confronti. I bianconeri continuano a essere stuzzicati dal suo profilo, ma sanno anche che convincere lonon sarà facile, visto il contratto in scadenza nel 2026. L'obiettivo è quello di provare ad anticiparne l'acquisto a gennaio per battere l'agguerrita concorrenza europea, ma servirà un investimento non da poco.