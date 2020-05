Demiral è uno degli intoccabili della Juventus. I dirigenti l'hanno ribadito più volte a tutti i club che hanno bussato alla porta per chiedere informazioni sul difensore turco. L'ultima società che si è fatta avanti, secondo Tuttosport, è il Lione, prossimo avversario dei bianconeri in Champions nella gara di ritorno degli ottavi (in attesa di trovare una data, si riparte dall'1-0 per i francesi). Il presidente Aulas ha chiesto informazioni sul giocatore ma la risposta della società, ancora una volta, è sempre stessa: Merih non si tocca.