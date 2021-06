Per Manuel Locatelli, dopo due stagioni di altissimo livello con il Sassuolo, potrebbe essere ora di passare a lidi più prestigiosi. Il centrocampista scuola Atalanta e Milan è seguitissimo in Italia e non solo, con la Juventus attualmente in pole position tra le contendenti. I betting analyst di SNAI quotano a 1,65 il passaggio del classe 1998 alla Juventus. Seguono la permanenza di Locatelli al Sassuolo, come riporta agipronews, a 3,50 così come un suo trasferimento allo Shakhtar Donetsk del suo ex allenatore Roberto De Zerbi. Probabilità molto basse, al momento, per le altre big che aspirano a Locatelli: il Paris Saint Germain e il Barcellona si giocano a 15, con il Milan a 20 e l’Inter a 25, alla pari del Real Madrid.