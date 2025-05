Calciomercato, si scatena l'asta su Huijsen

Si accende il mercato attorno a Dean Huijsen, giovane difensore classe 2005 che ha lasciato la Juventus la scorsa estate per trasferirsi al Bournemouth. Il talento olandese ha attirato l’attenzione dei top club europei grazie alle sue prestazioni convincenti in Premier League, e ora è al centro di una vera e propria asta di mercato.Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Real Madrid – inizialmente interessato al giocatore – si sarebbe momentaneamente defilato nella corsa, lasciando spazio al sorpasso del Chelsea. I Blues, infatti, sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni di euro, assicurandosi Huijsen già prima dell’inizio del prossimo Mondiale per Club.

La mossa del club londinese testimonia la grande fiducia riposta nel giovane centrale, considerato uno dei difensori più promettenti della nuova generazione. La Juventus, che aveva creduto nel ragazzo prelevandolo dal settore giovanile del Malaga, osserva da lontano l’evolversi della situazione, con un pizzico di rimpianto per non aver potuto valorizzarlo in prima squadra.Se il trasferimento si concretizzerà, Huijsen potrebbe diventare uno dei colpi più significativi dell’estate, confermando la tendenza dei grandi club a puntare su talenti in prospettiva futura.