La Fifa sta pensando a una nuova finestra per il mercato. Come rivela James Kitching, direttore del regolamento calcistico del massimo organismo mondiale per quanto riguarda il calcio, alla tv tedesca Ard, si vuole tendere la mano ai club in un momento di difficoltà, come quello che tutti stanno affrontando a causa del coronavirus.



La Fifa, quindi, vuole creare un terzo spazio dedicato al mercato dopo quello estivo, che ha 12 settimane a disposizione, e quella invernale, con 4 settimane. Tutto per ripartire e aiutare i club a programmare meglio il futuro.