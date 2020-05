Nei mesi scorsi il nome di Dries Mertens era stato accostato anche alla Juventus: con il contratto in scadenza a fine stagione, il suo arrivo a parametro zero avrebbe rappresentato un'opportunità. Che ad oggi sembra sfumare: secondo Calciomercato.com infatti il belga sembra aver dato l'ok al rinnovo del contratto col Napoli per un altro anno a 4,5 milioni di euro più bonus a stagione con un premio alla firma di 2,5 milioni. De Laurentiis ha pareggiato l'offerta dell'Inter e a quel punto il giocatore ha deciso di rimanere in azzurro.