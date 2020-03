Houssem Aouar è uno degli ultimi gioiellini del calcio europeo entrato nei radar della Juventus. Centrocampista classe '98, i bianconeri l'hanno studiato da vicino durante la gara d'andata degli ottavi di Champions. Sul giocatore c'è anche il Chelsea, il Lione non vuole privarsene facilmente e non lo lascerà partire per meno di 70 milioni di euro, secondo quanto riporta la stampa francese. La Juve ha acceso i riflettori sul Lione per Aouar ma non solo, perché ai bianconeri infatti piace molto anche l'attaccante classe '96 Moussa Dembelé.