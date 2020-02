Chong, centrocampista del Manchester United, è stato a lungo accostato alla Juventus che però, stando a quanto ci risulta, avrebbe adesso mollato il talentino del Manchester United il cui agente a gennaio ha parlato in più di un'occasione con l'Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i nerazzurri sono adesso concentrati proprio sui giocatori a parametro zero. Marotta insisterà per regalarsi l'esterno d'attacco del Manchester United che va in scadenza al termine della stagione. Era stato proposto anche alla Juve ma Partici ha detto no.