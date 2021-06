Non solo Inter e Juventus per Alessandro Florenzi. Come scrive il Corriere dello Sport, l'esterno italiano, di ritorno alla Roma dopo la stagione in prestito al Paris Saint-Germain, ha mercato anche in Spagna, dove ha già vestito la maglia del Valencia.



Ma non finisce qui. ​Secondo Il Romanista, Alessandro Florenzi può essere la carta per il ritorno di Szczesny in giallorosso. Le due società sono alle prese con la necessità di fare plusvalenze e cercano un accordo anche a cifre anche più alte dell'immaginabile. Se per ipotesi lo scambio si concretizzasse sulla base di venti milioni per la Roma vorrebbe dire fare una plusvalenza da diciannove.