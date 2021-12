C'è anche Gianluca Scamacca nel taccuino della Juve. Ma c'è una sola via affinché possa andare in porto l'operazione, cioè che i bianconeri e il Sassuolo riescano a trovare un'intesa 'alla Locatelli': quindi un prestito di diciotto mesi con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Oggi però la Juve non può impegnarsi per 35 milioni, quelli richiesti dal Sassuolo. E tutto si complica. Lo riporta calciomercato.com.