Milinkovic-Savic in uscita, chi in entrata? Maurizio Sarri discute il futuro della Lazio con Lotito e vuole un progetto pieno di giovani e di italiani. Giovedì si sono visti a cena e la lista delle idee è lunga: stravede per Nicolò Fagioli, 21 anni, centrocampista di proprietà Juve e in prestito nell’ultima stagione alla Cremonese, che - scrive il Corriere dello Sport - con i bianconeri pronti a puntare su Miretti può partire. E' in scadenza 2023: o rinnova o viene ceduto.