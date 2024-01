Sfuma un obiettivo per la. Si tratta di Jadon, che dopo il flop alsembra vicino a un romantico ritorno al, dopo essere stato appunto accostato ai bianconeri che effettivamente erano alla ricerca di un profilo come il suo. In realtà, come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, la pista non è mai entrata nel vivo alla Continassa sebbene il giocatore si fosse detto disposto a valutare un possibile trasferimento a Torino. Gli alti costi dell'operazione e la scelta della Vecchia Signora di provare il colpo solo a determinate condizioni economiche hanno infatti permesso al Borussia di portarsi in vantaggio, acquisendo la pole position nella corsa al fantasista inglese.