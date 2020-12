Antonio Rudiger è stato offerto alla Juventus. Il difensore tedesco non sta vivendo un gran periodo al Chelsea, gioca poco e nelle gerarchie di Frank Lampard è dietro i titolari. Per questo, il giocatore vuole lasciare i Blues e secondo la stampa inglese sarebbe stato proposto ai bianconeri attraverso degli intermediari. La Serie A la conosce bene per averci già giocato con la maglia della Roma, ma Le Parisien è convinto che su Rudiger ci sia anche il Psg, pronto a fare un tentativo per portarlo in Ligue 1.