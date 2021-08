Il futuro di Cristiano Ronaldo non è ancora del tutto delineato. La panchina contro l’Udinese ha fatto scatenare nuovamente le voci di mercato, lasciando aperte le ipotesi Psg e Manchester City: per gli esperti di Sisal Matchpoint, la meta francese rimane la più probabile in caso di addio alla Juventus, offerta a 4,50. Più difficile, ma non impossibile, che CR7 , come rileva agipronews, si accasi alla corte di Pep Guardiola a quota 6. Tuttavia, l’ennesima stagione a Torino è quasi scontata per i bookie, soprattutto perché mancano pochi giorni dalla fine del mercato con la permanenza alla corte di Massimiliano Allegri che vale 1,12 volte la posta.I bookie, però, non escludono neanche un nostalgico ritorno al Real Madrid di Carlo Ancelotti, che paga 16 volte la posta giocata, mentre la seconda avventura a Manchester (sponda United) si assesta a 25 in questa finestra di mercato.