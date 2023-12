Stando a quanto riportato da TMW, Kalvinha aperto al trasferimento alla. Il centrocampista inglese classe 1995 è praticamente un esubero per l'affollato, club con il quale la Vecchia Signora non dovrebbe fare troppa fatica a trovare un'intesa considerando appunto la necessità di trovargli una sistemazione. L'esperto 28enne vuole giocare di più per non perdere la possibilità di disputare l'Europeo con la sua Nazionale. E la squadra bianconera, alla ricerca di rinforzi "pronti" per la mediana, può davvero rappresentare la cornice ideale per lui.