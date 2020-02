Nella sconfitta di sabato sera contro il Verona, l'osservato speciale era Matteo Pessina, centrocampista classe '97 che nel 3-4-2-1 di Juric sta emergendo sulla trequarti. Fantasia al servizio dei gialloblù ma cartellino di proprietà dell'Atalanta, già contattata da Inter e Milan che si sono informate sul giocatore.



LA STRATEGIA - Secondo il Corriere di Torino, la Juventus ha fatto un primo sondaggio durante i colloqui per definire l'operazione Kulusevski: l'Atalanta parte da una base d'asta di 15/20 milioni di euro ma ne potrebbero servire di più per superare la concorrenza, l'idea è quello di prenderlo per poi girarlo in prestito per dargli continuità, magari darlo proprio all'Atalanta. La Juve studia Pessina ma non solo, perché nel Verona piace anche il difensore classe 2000 Marash Kumbulla, sul quale però sono in vantaggio Inter e Napoli.