Luca Pellegrini ha voglia di Juventus. Il difensore ex Roma, in prestito al Cagliari, vuole tornare in pianta stabile all'Allianz Stadium ma, come riporta Tuttosport, i bianconeri non hanno ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Pellegrini non gradirebbe partire nuovamente in prestito dopo una stagione passata a fare gavetta in Sardegna. Vuole essere parte della rosa bianconera per la prossima stagione ma Paratici non ha ancora sciolto le riserve perché da quella parte è anche in trattativa (come vi avevamo anticipato) con Emerson Palmieri del Chelsea. Se arrivasse Pellegrini troverebbe le porte della corsia sinistra ben sbarrate, a meno che Alex Sandro non venga ceduto...