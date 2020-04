La Juve punta Emerson Palmieri. Il difensore del Chelsea potrebbe lasciare i Blues al termine della stagione e Paratici è da tempo in contatto con il club inglese per il suo acquisto. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, tuttavia, i bianconeri dovranno vedersela anche con l'Inter, pure loro alla ricerca di un terzino sinistro per la stagione 2020/21. Il derby d'Italia si sposta quindi sul mercato: per Emerson sarà sfida Juve-Inter.