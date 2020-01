Difficile che si possa concretizzare lo scambio con il Milan tra Federico Bernardeschi e Lucas Paquetà. Tra tre giorni finisce il mercato e sembra esserci troppo poco tempo per mettere in piedi una trattativa così importante. L'idea era nata nei mesi scorsi ma non è mai stata approfondita particolarmente. Potrebbe però essere intavolata in estate, visto che Paquetà sembra essere ormai totalmente fuori dal progetto rossonero. Il brasiliano - come anche Suso - è rimasto fuori per tutti i 90' nella partita di stasera in Coppa Italia contro il Torino.