Marash Kumbulla è uno degli obiettivi di mercato della Juventus per gennaio oppure per la prossima stagione. Il giovane difensore del Verona è una delle sorprese di questo campionato e come riporta Sky Sport,(iniziata con 15 minuti di ritardo perché le strisce delle due aree erano storte). Oltre agli scout bianconeri ci sono anche osservatori di Chelsea, Manchester United, Borussia Dortmund, Inter e Milan. Tutti pazzi per Kumbulla, anche la Juve c'è.