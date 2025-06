Gazzetta - Il Napoli convoca Osimhen per il ritiro: c'è ancora margine per la Juve?

Getty Images

Il nome di Victor Osimhen è stato - ed è destinato a rimanere - uno dei più caldi per l'intero calciomercato estivo. L'attaccante da domani tornerà ufficialmente al, dato che nella giornata di domani - 30 giugno - scadrà il prestito al. L'attaccante nigeriano, però, non è considerato nei piani del club azzurro, anche se il suo presente sarà con questi colori.Come racconta La Gazzetta dello Sport, infatti, l'intenzione del Napoli èin programma a metà luglio. E poi? E poi il suo futuro sarà, ancora una volta, da scrivere: nonostante il prestito sia finito, il Galatasaray ha mostrato più volte la volontà di tenerlo, ma fin qui senza riuscirci.

Osimhen e il Napoli: la situazione

Cosa cambia per la Juventus

Chi invece ha fatto grandi passi (e offerte) per l'attaccante è, arrivato a offrire una cifra vicina ai 30 milioni a stagione, rifiutata dallo stesso. E la Juventus resta a guardare, perché Osimhen non è uscito completamente dai radar, anche se al momento non sembra essere centrale nelle idee della dirigenza. Come anticipato, Osimhen verrà convocato dal Napoli per il ritiro estivo, in attesa di conoscere il suo futuro., valida per i club dell'estero,proprio nei giorni in cui comincerà la nuova stagione degli azzurri, e questo aspetto può davvero fare la differenza sul mercato del club e dell'attaccante.Il nigeriano non rientra nei piani del Napoli, come dimostra anche la volontà di puntare su un profilo importante comee di stringere per. Nel frattempo, però, Osimhen rientrerà alla base, con il club azzurro che farà partire l'invito per fargli svolgere le visite a Castel Volturno, e poi lo convocherà per il ritiro, come da regolamento per i giocatori che tornano dal prestito.Con la clausola in scadenza a metà luglio, gli scenari su Osimhen potrebbero cambiare e non poco. Il prezzo può scendere da quei 75 milioni che hanno già, ma restano diversi ostacoli per la Juventus. Anche se la cifra può ridursi, innanzitutto resta un'alta concorrenza, conche potrebbe riprovarci dopo i tentativi delle scorse settimane. E non va dimenticato l'ingaggio del nigeriano, che ha rifiutatoe proprio dal club saudita.Certo, da una parte il caso Vlahovic tiene appesi diversi fili in casa bianconera, con altrettanti scenari collegati, ma dall'altra Osimhen non è più così centrale nelle idee della Juventus dalla separazione con, però non è da escludere del tutto da questi ragionamenti. Le prossime settimane, in ogni caso, potranno dare risposte importanti per il futuro dell'attaccante - almeno per ora - del Napoli.





