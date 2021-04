Il primo nome nella lista degli obiettivi dell'Everton è Merih Demiral. I Toffees hanno messo gli occhi in casa Juve puntando il centrale turco che piace molto a Carlo Ancelotti. Per accontentare il suo allenatore, già nei prossimi giorni il club inglese potrebbe fare un'offerta per il difensore bianconero. Non solo Demiral però, perché l'Everton è interessato anche ad Adrien Rabiot, in uscita dalla Juve e pupillo di Ancelotti che l'aveva lanciato ai tempi del Psg.