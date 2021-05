Un vero e proprio caso sarebbe scoppiato all'interno del Bayern Monaco. A rivelarlo è SportBild e il protagonista è quello che da molti viene indicato come l'attaccante più forte del mondo: Robert Lewandowski. La punta polacca, infatti, non sarebbe soddisfatta del trattamento ricevuto da Hans Flick e per questo sarebbe pronto a fare le valigie. Il suo agente, ​Pini Zahavi, sarebbe già al lavoro per trovare un club pronto a spendere 60 milioni per aggiudicarsi il suo cartellino. Tra questi, potrebbe esserci anche la Juventus, che così risolverebbe il problema della sterilità in attacco.