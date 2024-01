La saga di Raduha subito una nuova svolta: secondo quanto riporta Fabrizio Romano, ilha ora inviato un'offerta formale al Genoa per sovvertire l'accordo in corso! La proposta è leggermente superiore a quella del Tottenham e non include giocatori come contropartita.Nonostante ciò, il Tottenham mantiene la fiducia, poiché precedentemente si era raggiunto un accordo sulle condizioni personali del giocatore. L'aspetto intrigante della situazione suggerisce che la vicenda di Dragusin continua a tenere col fiato sospeso gli appassionati, con il Bayern che tenta di interferire nel trasferimento già in corso. Resta da vedere come si evolverà questa interessante trama di mercato. E la Juventus osserva interessata