Romano - Il Monaco chiude per Pogba: pronto un contratto biennale

AFP via Getty Images

Nella giornata in cui la Juventus vince 4-1 con il Wydad Casablanca e vola agli ottavi del Mondiale per Club, il passato bianconero si ripresenta alla porta. Questa volta, però, la porta non è più a Torino ma nel Principato di Monaco: stiamo parlando di, che è sempre più vicino al ritorno in campo.Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Monaco è ormai in chiusura per l'arrivo del centrocampista francese, che non scende in campo dall'ultima esperienza proprio con la Juventus. La seconda avventura con i bianconeri si era interrottaa causa della squalifica per doping, poi ridotta da 4 anni a 18 mesi dal TAS.

Monaco in chiusura per Pogba: la situazione

Adesso, dunque, può essere davvero il (nuovo) momento di Pogba: l'ultima gara giocata dal Polpo, quando giocò 28 minuti nella vittoria in trasfertaIl Monaco e Pogba sono sempre più vicini: il club sta chiudendo per tesserare l'ex bianconero, e come riportato da Fabrizio Romano il club biancorosso ha preparato un contratto di due anni.La trattativa è ormai ai dettagli, con il centrocampista che firmerà presto per cominciare una nuova avventura dopo quelle con. In questi mesi Pogba ha continuato ad allenarsi, e nei mesi successivi alla risoluzione è rimasto in attesa della chiamata giusta, che ora sembra essere davvero arrivata: il Monaco è sempre più vicino.





