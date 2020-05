L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi torna a parlare del mercato bianconero. Questa volta lo fa su Twitter dove scrive: "L'attaccante ideale per la Juventus? Timo Werner del Lipsia". L'ariete tedesco è uno dei nomi sul taccuino di Fabio Paratici anche se piace pure al Liverpool. Lo stesso Werner, pochi giorni fa, ha confermato che preferirebbe provare un'esperienza all'estero piuttosto che lasciare il Lipsia per approdare ad un club rivale di Bundesliga come il Bayern Monaco. Moggi intanto lo consiglia alla Juventus.