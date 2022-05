Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic vorrebbe rimanere in Italia e quindi sceglierebbe la Juventus. Tuttavia come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport la volontà di Lotito sarebbe un'altra: quella di cederlo all'estero. Paris Saint Germain e Manchester United restano in pole. Per i Red Devils la pista sarebbe più semplice qualora Paul Pogba scegliesse la Juventus.