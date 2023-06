Sergej Milinkovic Savic è ancora al centro del calciomercato. Il serbo veste la maglia della Lazio dal 2015 e ormai è una bandiera della società capitolina, con 341 presenze e 69 gol in biancoceleste, ma i piani di mercato potrebbero allontanare il serbo da Roma. Sul talentuoso centrocampista ci sono molte squadre, soprattutto le più ricche della Serie A e sulla lavagna scommesse il Sergente è uno di quelli che per forza di cose cattura più l’attenzione. La Juventus ha appena confermato Rabiot ma potrebbe fare tombola con il serbo, che ritroverebbe i connazionali Kostic e Vlahovic. Certo, Milinkovic Savic dovrebbe rinunciare alla Champions League, ma la tentazione bianconera è forte e la Juve è in prima fila sulla speciale lavagna scommesse dedicata a Milinkovic Savic a quota 2.75. In seconda fila ci sono Inter e Lazio, entrambe a 3.00. I nerazzurri devono capire come si chiuderà la questione Brozovic e stanno puntando su Frattesi, i biancocelesti restano un’opzione molto valida per il forte attaccamento alla maglia del serbo, che nella prossima stagione con Sarri può puntare in grande. Occhio sempre al Milan a quota 3.50. Pioli deve sostituire Tonali e Brahim Diaz e dopo l’arrivo di Loftus-Cheek il serbo permetterebbe al tecnico rossonero di mantenere alto il livello in mezzo al campo. Tra le sirene estere il canto irresistibile potrebbe essere quello dell’Atletico Madrid, opzione a 7.50 volte la posta scommessa.