Un top club mondiale. Lotito preferirebbe cedere Milinkovic all’estero, è risaputo, per monetizzare al massimo il suo cartellino. Manchester United e Paris Saint Germain sono nell’orbita del gioiello serbo. Kezman, il suo agente, non ha mai escluso la Juve: lo confermava un mese fa, ora si sono convinti tutti. Dipenderà anche dal destino di Paul Pogba, in scadenza con i Red Devils: può tornare alla Juve o andare in Francia. E conterà il prezzo, su cui Lotito sta tirando. Complicato immaginare possa essere superiore ai 60-70 milioni. Secondo diversi operatori di mercato, sarà dura arrivarci. Non girano quei soldi. E allora bisognerà aspettare e vedere, soprattutto cercando di capire quale sarà la strategia scelta dalla Lazio. Sinora, in casi del genere, non sono mai state prese in considerazione contropartite tecniche. Solo cash per cessioni eccellenti.