Ancora Milan per Zlatan Ibrahimovic. Ancora il futuro in rossonero. Come? Lo svedese, che farà 41 anni a ottobre, non ha nessuna intenzione di staccarsi dall'ambiente rossonero, per questo con il passare dei giorni salgono le percentuali di una sua permanenza dopo il 30 giugno. Un anno da giocatore, senza più l'etichetta da titolare, ma anche un futuro dietro la scrivania o nello staff della prima squadra. Questo il probabile futuro dell'ex Juve.