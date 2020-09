A gennaio la Juventus aveva pensato a N'Golo Kanté per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri. Oggi la situazione è cambiata, perché in panchina è arrivato Pirlo e lì in mezzo la Juve ha già preso Arthur e McKennie, oltre a Kulusevski già bloccato da gennaio che all'occorrenza può fare anche la mezz'ala. Kanté però potrebbe arrivare comunque in Serie A, all'Inter di Marotta e Conte: i nerazzurri stanno pensando di fare cassa con Joao Mario, Dalbert e Perisic pe poi presentare l'offerta giusta al Chelsea.