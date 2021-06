Sorpresa e divertimento. Così ha reagito così Maurizio Sarri ai post sui social network con cui la Lazio annunciava il suo ingaggio: il club biancoceleste ha pubblicato l'emoticon di una sigaretta. Sarri, come riporta Sky Sport, ha anche sottolineato come lui venisse sempre criticato, ai tempi della Juventus, per la tuta che indossava in panchina, mentre altri allenatori, come Conte o Klopp, hanno ritirato coppe e titoli vestendosi così e senza ricevere commenti negativi.