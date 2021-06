Dopo la prima stagione per ambientarsi nel campionato italiano Arthur Melo punta a esplodere con Massimiliano Allegri in panchina. Il centrocampista arrivato un anno fa dal Barcellona in cambio di Pjanic viene da un'annata con più aspetti negativi che positivi, ma ora la musica può cambiare... Anche se, il mercato chiama e la Juve potrebbe non opporsi, anzi. Sì, perché stando a quanto riportato da Sportmediaset, su Arthur ci sono diversi club: la Juve vorrebbe piazzarlo a titolo definitivo, ma l'alta valutazione di un anno fa rende praticamente impossibile l'affare. Più probabile il prestito, spunta la Lazio.