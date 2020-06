Stella della nazionale brasiliana di categoria, futuro del calcio sudamericano e non solo: Kaio Jorge è un profilo finito sulle scrivanie di molti top club europei, come la Juventus che ha avviato i contatti con il Santos. Sul ragazzo classe 2002 pende una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, eccessiva per i tempi che corrono, visto che si sta parlando di un giocatore sicuramente promettente, ma ancora non affermato. Mentre Fabio Paratici lavora a formule alternative, Kaio Jorge è finito nel mirino di altre società, tra cui Chelsea e Bayer Leverkusen. In particolare, come riporta Kicker, i Blues si sentirebbero in vantaggio in virtù degli ottimi rapporti con l’agente del brasiliano, che ha portato a Londra sia David Luiz che Oscar.