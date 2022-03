Nel corso delle ultime stagioni la Juventus ha sempre aggiunto al proprio scacchiere una pedina della nazionale italiana, come dimostrano i corposi investimenti su Federico Chiesa e Manuel Locatelli. Anche per il calciomercato estivo 2022 la dirigenza bianconera sembra intenzionata a mantenere lo stesso modus operandi, puntando su Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG , come riporta Agipronews, alle prese con una prima stagione transalpina segnata dal continuo dualismo con Keylor Navas. La trattativa non è facile, ma per gli esperti di Sisal l’approdo a Torino del portiere della nazionale di Mancini entro il 31 agosto è possibile e viene offerto a 20.

Occhi puntati anche sul reparto arretrato, visto soprattutto l’avanzare dell’età dei due totem Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Lo sguardo di Cherubini non si è posato molto lontano, rimanendo in città per puntare al pezzo pregiato dei “cugini” granata, ovvero il brasiliano Bremer. Il leader della difesa di Juric è uno dei profili più seguito dalle big italiane, con un suo “tradimento” verso i rivali cittadini che vale 7,50 volte la posta. Sembra invece più “agevole” l’affare Nicolò Zaniolo: il mancino della Roma sembra sempre più lontano dalla capitale e un approdo alla corte di Massimiliano Allegri si gioca a 2,75.