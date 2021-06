Tra le prime scelte per il ruolo di centravanti, ce n'è una al centro di una delicata trattativa per il rinnovo. È Dusan Vlahovic, tornato prepotentemente nel mirino della Juventus. Che già anni fa, quando incantava da baby fenomeno con la maglia del Partizan Belgrado, aveva provato a portarlo a Torino. Poi il blitz di Corvino permise alla Fiorentina di mettere a segno il doppio colpo, Vlahovic-Milenkovic. Ora la Juve ci prova, sa quanto sia difficile smuovere Rocco Commisso quando si mette in testa di trattenere un giocatore. Ma senza rinnovo...