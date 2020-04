Il centrocampista del Bayern Monaco, Corentin Tolisso nelle ultime sessioni di mercato è stato accostato alla Juventus. Il francese, già in orbita Juve dai tempi del Lione, aveva scelto di proseguire la sua carrierea in Bundesliga. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport si sarebbe complicato il rinnovo tra il centrocampista francese e il Bayern Monaco. Ecco che sull’ex mediano del Lione ora si sarebbe orientata anche l’Inter, continuando sulla strada del mercato di gennaio. Sarà un mercato molto interessante il prossimo, con diversi calciatori che potrebbero arrivare in Serie A.