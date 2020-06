Un giro internazionale di difensori avrebbe potuto riportare l'ex terzino della Juventusin Serie A: la destinazione sarebbe stata l'Inter, dove il portoghese ha giocato nel 2017-18 prima di trasferirsi in bianconero. Secondo il Corriere dello Sport la valutazione di 50 milioni che fa il Manchester City è troppo alta per il club nerazzurro, che difficilmente a quelle cifre riprenderanno Cancelo. Alla prima stagione in Inghilterra il terzino ha totalizzato 24 presenze e 1 gol.