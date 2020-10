I tifosi della Juventus potrebbero tornare presto a vedere uno degli idoli degli ultimi anni calcare i campi della Serie A. Secondo diverse voci di mercato, infatti, il Bologna avrebbe individuato in Mario Mandzukic il sostituto ideale dell'infortunato Santander. Gli altri nomi presenti nel mercato degli svincolati non scaldano il cuore della dirigenza felsinea; in più, l'attaccante croato porterebbe grinta, personalità ed esperienza. In tutto questo, gli appassionati bianconeri potrebbero nuovamente vedere da vicino uno dei calciatori più amati durante il ciclo di vittorie che dura da nove anni.